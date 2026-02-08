L’Akragas, con due reti nel primo tempo, ha superato il Vigor Gela nel recupero della 18^ giornata del campionato di Promozione, girone D. Il gol di Marrone all’8′ minuto ha sbloccato il risultato ed il raddoppio di Gatto, dieci minuti più tardi, hanno chiuso i giochi.

Sugli spalti del Vincenzo Presti di Gela assenti i tifosi agrigentini, per loro la partita era vietata. Con questo risultato l’Akragas rimane in scia del Priolo, lontano 7 punti, quando mancano sette gare alla fine del campionato.

