Questa settimana andrà in scena la giornata numero 8 del campionato di Serie D. A tal proprosito, andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno gli impegni delle squadre agrigentine.

AKRAGAS

I biancoazzurri, reduci della sconfitta casalinga contro la Vibonese, saranno la squadra che riposerà in questo turno. I “Giganti” approfitteranno di questa pausa per continuare a lavorare in vista dei rientri dai vari infortuni, uno su tutti, Christian Llama. La debacle non senza polemiche di domenica scorsa, (complice il secondo gol dei calabresi in probabile fuorigioco) puo’ fare da miccia per gli uomini di Marco Coppa. Quest’ultimo, in attesa di un nuovo attaccante che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

CANICATTI’

I biancorossi invece saranno impegnati oltre lo stretto, nello specifico contro il fanalino di coda Castrovillari, ancora a secco di punti dopo sette giornate. I “Racinari” vengono dalla sconfitta casalinga contro la corazzata Trapani, uscita vittoriosa dal Saraceno di Ravanusa per 1-3. Tuttavia non c’è da disperare, la squadra di mister Orazio Pidatella si trova momentaneamente al 7° posto con 11 punti, a un punto dai cugini Akragatini (12 pt.) e due dai licatesi (13 pt.). La vittoria non sembra un’utopia e tornare dalla Calabria con il massimo risultato possibile in cascina puo’ dare la spinta giusta per puntare alla zona playoff.

LICATA

La squadra di Pippo Romano è attualmente al quarto posto, nelle ultime partite si registrano 3 pareggi, 1 vittoria e una sconfitta, maturata nell’ultimo turno esterno, nella suggestiva cornice del Granillo di Reggio Calabria, contro La Fenice Amaranto. L’avversario che affronteranno i gialloblù è l’Acireale, in un momento altalenante, merito di 3 gare vinte e 2 perse. Da tenere a mente però, che gli Acesi hanno 2 match in meno, avendo quindi davanti ogni tipo di scenario possibile in caso di eventuale filotto di vittorie. Nell’ultimo turno per loro, si registra la vittoria interna contro il Portici.

Se il Licata vuole poter sognare in grande, quella contro i granata è una partita da non sbagliare, e per gli spettatori neutro, certamente una gara da seguire.

È bene sottolineare, come l’attuale situazione in classifica sia un belvedere per la provincia di Agrigento, che si ritrova tutte e tre le squadre ad inseguirsi l’un l’altra. Sarebbe prestigioso, se a fine anno, le sfide tra i club già citati si svolgessero con l’aria che si respira nelle zone alte della classifica, non ci resta che attendere.