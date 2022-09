Serie D girone I, pubblicato il calendario: Per il Licata calcio esordio al Dino Liotta. Il 2 ottobre arriva il Catania, a novembre l’Acireale e a dicembre ospita il Trapani.

La stagione 2022-2023 di Serie D è pronta ad iniziare, per il Licata Calcio esordio al Dino Liotta domenica 18 settembre alle 15 con il Castrovillari. La prima partita fuori dall’Isola la settimana successiva, il 28 settembre, quando i gialloblu dovranno misurarsi sul campo della quotata Vibonese. Il 2 ottobre, sempre alle 15, è già tempo di derby, a Licata arriva il Catania per una partita che si preannuncia dal pubblico delle grandi occasioni. Il 16 ottobre altro derby siciliano, questa volta sul campo del Paternò, mentre per il derby con il Canicattì, bisognerà aspettare il 30 ottobre, quando al Dino Liotta, in calendario alle 14,30, sarà di scena la sfida tra gialloblu e biancorossi. Il 13 novembre il Licata ospita l’Acireale con calcio d’inizio alle 14,30. Il 20 novembre trasferta a San Cataldo contro la Sancataldese, e l’11 dicembre l’attesissimo Licata – Trapani. Ultimo derby dell’anno il 18 dicembre a Ragusa. Un avvio scoppiettante dunque per una società al suo quarto anno consecutivo in serie D.