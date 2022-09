Torneo internazionale giovanile di Padel in Italia: Platania vince Under 18 e Fiore finalista under 14

FIP PROMISES in Italia per la prima volta ad X4 di Ostia ed atleti agrigentini sugli scudi.

Matteo Platania, ancora under 16, è riuscito a vincere con il compagno di squadra del 7 Padel di Siracusa Flavio Abbate il torneo riservato agli under 18 in una finale tutta siciliana contro Marino – Straquadaini a conferma di come il movimento giovanile siciliano sia il più prolifico d’Italia. La conferma arriva anche dal secondo posto raggiunto nella categoria under 14 dall’agrigentino Nicolò Fiore che in coppia con il palermitano Alessandro Pirrotta si sono arresi al ligure Giovannini ed al pugliese Veneziani. Presenti i selezionatori della nazionale giovanile maschile e femminile che in settimana dirameranno le convocazioni per i Campionati Europei giovanili di Padel in programma a Valencia dal 10 al 15 ottobre 2022.