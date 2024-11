La giornata di Serie D si preannuncia ricca di emozioni, con numerosi scontri che vedranno protagonisti club determinati a lottare per i propri obiettivi stagionali. L’attenzione si concentra su diverse sfide importanti, a partire dal derby siciliano tra Licata e Akragas, che promette spettacolo e grande agonismo. Entrambe le formazioni sono in cerca di riscatto e vogliono confermare la loro forza dopo periodi altalenanti. Questo incontro, che avrà luogo allo stadio Gaeta, è uno degli appuntamenti più sentiti della giornata, con le due tifoserie pronte a farsi sentire.

Acireale-Vibonese a rischio rinvio per maltempo

Una partita particolarmente attesa, quella tra Acireale e Vibonese, potrebbe però non disputarsi a causa delle avverse condizioni meteo. Il sindaco di Acireale, Stefano Barbagallo, ha infatti dichiarato che lo stadio è al momento inutilizzabile, mettendo così a rischio lo svolgimento del match, che rappresenta un altro snodo cruciale per la lotta nella parte alta della classifica.

Castrum Favara-Siracusa: sfida per la crescita

Un altro match da seguire con attenzione è Castrum Favara-Siracusa, che si giocherà domenica 10 novembre allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara. Il Castrum Favara, dopo una vittoria importante per 1-3 ottenuta contro il Pompei, è una delle rivelazioni del campionato, occupando la sesta posizione con 15 punti, in compagnia del Paternò. La squadra di casa, capace di un buon mix di gioventù ed esperienza, proverà a continuare la sua marcia per scalare la classifica. Dall’altra parte, il Siracusa, con ambizioni di risalita, cercherà di fare sua la partita per restare in corsa per i piani alti del girone.

Gli altri match della giornata

Nel resto della giornata, altre partite susciteranno grande interesse. La Nuova Igea Virtus ospiterà il Locri 1909, con entrambe le squadre pronte a lottare per i rispettivi obiettivi di salvezza e miglioramento della posizione in classifica. La Scafatese se la vedrà con la Sancataldese, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di entrambe le formazioni. In attesa di conferme da parte del calendario ufficiale, anche Città di S. Agata e Nissa si preparano a scendere in campo con la voglia di ottenere punti cruciali per il loro cammino stagionale.

Con Licata-Akragas come fiore all’occhiello di questa giornata, le emozioni non mancheranno e, come sempre, in Serie D ogni risultato è aperto fino all’ultimo minuto.

