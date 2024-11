L’Adler SPA Sicilia ha vinto il prestigioso premio Ecoluxury, un riconoscimento ambito assegnato alle realtà impegnate nella salvaguardia dell’ambiente in modo sostenibile. Il resort siciliano è stato uno dei quattro progetti d’eccellenza, selezionati a livello internazionale, premiati a Roma nell’ambito dell’Ecoluxury Fair 2024, la fiera internazionale del turismo sostenibile di alta gamma, che si è conclusa ieri a Palazzo Brancaccio.

La premiazione ha riguardato diverse categorie, tutte all’insegna della sostenibilità, della salvaguardia e dell’innovazione, come la riqualificazione di antichi patrimoni, soluzioni ecologiche per il rispetto dell’ambiente, il sostegno alle popolazioni locali in aree povere del mondo e il recupero della fauna selvatica nel cuore dell’Africa. Questi progetti sono stati selezionati dalla collection Ecoluxury Retreats of the World, una rete di strutture d’eccellenza che rispondono ai principi della manifestazione, sempre più orientata verso il lusso consapevole e sostenibile.

L’Adler SPA Sicilia ha ricevuto il premio nella categoria “Green Solutions”, che celebra i progetti innovativi mirati a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente. “Il turismo di lusso ha la responsabilità di interrogarsi sulle nuove frontiere della sostenibilità e dell’innovazione”, ha dichiarato *Enrico Ducrot*, CEO di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante. “L’Adler SPA Sicilia rappresenta pienamente la filosofia Ecoluxury, unendo il turismo di alta gamma con la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.”

Il resort, situato a Siculiana, in provincia di Agrigento, vicino alla Riserva Naturale Torre Salsa, è un esempio perfetto di vacanza eco-sostenibile. La struttura, progettata con architetture a basso impatto ambientale, si integra armoniosamente nel paesaggio circostante. Collaborazioni con il WWF per la raccolta dei rifiuti in spiaggia e la presenza di un orto a chilometro zero per una cucina sostenibile sono solo alcune delle iniziative che contribuiscono a rendere il resort un modello di turismo responsabile.

L’Adler SPA Sicilia è un rifugio di tranquillità e riservatezza, con accesso diretto a una spiaggia di sabbia finissima, a soli 300 metri di distanza. La struttura, che conta 90 camere spaziose e luminose, due ristoranti, un bar e un centro benessere di alta qualità, offre anche esperienze gastronomiche, come cooking class, degustazioni di vino e visite guidate nei borghi tipici locali. Un luogo dove lusso e natura si incontrano per offrire un’esperienza unica nel rispetto dell’ambiente.

