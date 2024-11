Gli artisti della Savatteri Produzioni e i componente del gruppo folk Kerkent da alcuni giorni a New York sono impegnati in attività di promozione di Agrigento Capitale della cultura 2025. Già svolti un gemellaggio con la Manhattan School of music di New York con una MasterClass sulla Musica Siciliana e un incontro presso la Scuola Italiana Guglielmo Marconi per creare un ponte culturale con gli studenti.

Gli artisti agrigentini hanno poi potuto incontrare, presso il prestigioso studio di registrazione Carrol’s di New Yoirk, il trombettista e compositore jazz Wynton Marsalis, già vincitore di un Grammy Award come migliore trombettista classico e jazz. A chiudere la seconda giornata è stata poi una visita alla Rutgers University nel New Jersey, durante il quale si è svolto un incontro con gli studenti e i docenti di italianistica. Tutto ovviamente è stato arricchito da performance e momenti di scambio artistico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp