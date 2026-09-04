Roma, 4 settembre 2026 – Dopo l’antipasto di Coppa Italia con i primi due turni disputati ad agosto, in Serie D arriva anche il momento del campionato. La prima giornata della stagione 2026/2027 si aprirà domani pomeriggio con gli anticipi Ossese-Latte Dolce Sassari(Girone G, ore 17) e ChievoVerona-Pavonese (B, ore 20.45).Le altre sfide si disputeranno domenica 6 settembre a partire dalle ore 15, l’orario ufficiale che rimarrà in vigore fino al 18 ottobre. Di seguito i posticipi per girone:



A: ore 17 Sestri Levante-Asti

D: ore 16 Varesina-Cittadella Modena

E: ore 17 Lucchese-Aquila Montevarchi

F: ore 16 Giulianova-Forsempronese

G: ore 16 Gelbison-Afragolese; ore 16.30 Atletico Lodigiani-Albalonga; ore 17 COS Sarrabus Ogliastra-Monastir

H: ore 16 Gladiator-Manfredonia, Puteoli Real Normanna-Melfi, Turris-Martina e Virtus Francavilla-Palmese; ore 16.30 Nardò-Bisceglie; ore 17 Nocerina-Ebolitana; ore 18 Fidelis Andria-Gravina

I: ore 16 Castrumfavara-Milazzo; ore 17 Nissa-Vigor Lamezia, Ragusa-Modica e Sambiase-GelaPorte chiuse e variazioni campo

C: Campodarsego-Conegliano (Comunale di Abano Terme), Unione La Rocca Altavilla-Triestina (Polisportivo comunale “G. Cosaro” di Montecchio Maggiore)

I: Enna-Digiesse Praiatortora (porte chiuse, Comunale “Piano Longuillo” di Calascibetta), Trapani-Vibonese (Comunale “Cardinale” di Capaci)SERIE D LIVE – Il match del Girone B Milan Futuro-Caldiero Terme (6 settembre ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della LND e su Vivo Azzurro Tv (da app e sito previa registrazione gratuita sulla piattaforma digitale FIGC). Collegamento dallo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno a partire dalle ore 14.45 per i contributi esclusivi da bordocampo.GIOVANI D VALORE – Anche per questa stagione la LND destinerà oltre un milione di euro al programma “Giovani D Valore”, lanciato quindici anni fa su proposta del Dipartimento Interregionale per sostenere la crescita dei talenti della Serie D. Beneficiari di questa iniziativa i club della massima serie dilettantistica che più punteranno sulla linea verde: ogni società riceverà un punteggio associato all’utilizzo di calciatori Under 19 oltre la quota prevista da regolamento, a patto che tesserati a titolo definitivo o temporaneo da un altro club dilettantistico e che siano impiegati dall’inizio e per tutta la durata del primo tempo della partita. Il contributo economico sarà corrisposto per metà al termine del girone d’andata e per l‘altra a fine campionato (escluse dal conteggio le ultime quattro giornate) alle società classificatesi dalla 1ª alla 5ª posizione nelle due speciali graduatorie. Di seguito gli importi previsti per i premi e validi per le due distinte graduatorie: € 25.000,00 alla 1ª classificata, di € 15.000,00 alla 2ª, di € 10.000,00 alla 3ª, di € 5.000,00 alla 4ª e di € 2.500,00 alla 5ª. Designazioni arbitrali 1ª giornataGirone A: Imperia-Millesimo (arbitro Patti di Palermo), Valenzana Mado-Alessandria (Moro di Novi Ligure), Sestri Levante-Asti (Merlino di Pontedera), Gozzano-Lascaris (Tinetti di Ivrea), Bra-Fezzanese (Cisternini di Seregno), Chisola-Borgosesia (Norci di Arezzo), Saluzzo-Biellese (Delfino di Roma 1), Ligorna-Sanremese (Colombi di Livorno), Celle Varazze-Derthona (Ghanim di Saronno). Girone B: ChievoVerona-Pavonese (Gambin di Udine), Fiorenzuola-Scanzorosciate (Miletto di Alba-Bra), Real Calepina-Palazzolo (Spiga di Carbonia), Milan Futuro-Caldiero Terme (Cerqua di Trieste), Leon-Brusaporto (Panariti di Torino), Tritium-Piacenza (Laugelli di Casale Monferrato), Virtus Verona-Villa Valle (Ismail di Rovereto), Virtus CiseranoBergamo-Rovato (Maiellaro di Parma), Club Milano-Nibbiano e Valtidone (Kurti di Mestre). Girone C: Obermais-Cjarlins Muzane (Nonnato di Rovigo), Campodarsego-Conegliano (Frigo di Parma), Bassano Virtus-LME (Belingheri di Lecco), Unione La Rocca Altavilla-Triestina (Copelli di Mantova), Calvi Noale-Mestre (Carrisi di Padova), Luparense-Legnago Salus (Lena di Treviso), Schio-Sandonà (Zaccheria di Legnano), Union Clodiense Chioggia-Virtus Bolzano (Allotta di Gradisca d’Isonzo), Brian Lignano-Este (Tagliaferri di Lovere). Girone D: Tropical Coriano-Varese (Nencioli di Prato), Pro Sesto-Lentigione (Curcio di Siena), Castellanzese-Pontedera (Casula di Ozieri), Aurora Pro Patria-Oltrepo (Vigo di Lodi), Pavia-Crema (Santeramo di Monza), Pistoiese-Solbiatese (Pasqualini di Macerata), Casatese Merate-Arconatese (Tinelli di Verona), Varesina-Cittadella Modena (Manno di Torino), Correggese-Sant’Angelo (Dallagà di Rovigo). Girone E: Lucchese-Aquila Montevarchi (Ercole di Latina), Tau-Progresso (Farina di Ostia Lido), Scandicci-Siena (Pelaia di Pavia), Mezzolara-Rondinella Marzocco (Asaro di Marsala), Prato-Nuova Ternana (Toselli di Gradisca d’Isonzo), Follonica Gavorrano-Grassina (L’Erario di Formia), Flaminia Civitacastellana-Ghiviborgo (Mammoli di Perugia), Terranuova Traiana-Sasso Marconi (Kumbulla di Verona), San Donato Tavarnelle-Seravezza Pozzi (Cazacu di Albano Laziale). Girone F: Giulianova-Forsempronese (Riglia di Ercolano), Sporting Trestina-Vigor Senigallia (Tedesco di Battipaglia), L’Aquila-Termoli (Ferroni di Fermo), Angelana-Atletico Ascoli (Spadaccini di Chieti), Maceratese-Teramo (Velocci di Frosinone), Notaresco-Ancona (Gargano di Bologna), K Sport Montecchio Gallo-Nuova Santegidiese (Gippetto di Reggio Emilia), Recanatese-Pietralunghese (Laudadio di Matera), Foligno-Lanciano (Ambrosino di Nola). Girone G: Ossese-Latte Dolce Sassari (Marinoni di Lodi), Aranova-Anzio (Vaggelli di Prato), Atletico Lodigiani-Albalonga (Corti di Prato), Anagni-Certosa (Tomei di Sapri), Paganese-Unipomezia (Bassetti di Lucca), Venafro-Trastevere (Amitrano di Torre Annunziata), Gelbison-Afragolese (Navarino di Taurianova), Sarnese-Budoni (Burattini di Roma 1), COS Sarrabus Ogliastra-Monastir (Ghiurca di Torino). Girone H: Nocerina-Ebolitana (Musumeci di Cassino), Nardò-Bisceglie (Pina di Como), Francavilla-Ischia (Ragno di Molfetta), Puteoli Real Normanna-Melfi (Frascà di Locri), Virtus Francavilla-Palmese (Aurisano di Campobasso), Turris-Martina (Boccuzzo di Reggio Calabria), Real Forio-Brindisi (Leone di Avezzano), Fidelis Andria-Gravina (De Angelis di Nocera Inferiore), Gladiator-Manfredonia (Mascelloni di Grosseto). Girone I: Siracusa-Athletic Palermo (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto), Enna-Digiesse Praiatortora (Meta di Vicenza), Sambiase-Gela (Carpentiere di Barletta), CastrumFavara-Milazzo (Giorgino di Milano), Ragusa-Modica (Angelo di Marsala), Reggina-Licata (Previdi di Modena), Nissa-Vigor Lamezia (Prencipe di Tivoli), Nuova Igea Virtus-Avola (Alessi di Palermo), Trapani-Vibonese (Catalani di Ciampino).