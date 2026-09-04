Serie D, parte il campionato: subito derby siciliani e sfide di peso nel Girone I
Scatta il campionato di Serie D 2026/2027. Dopo l’antipasto rappresentato dalla Coppa Italia, nel fine settimana prenderà il via la nuova stagione della massima categoria dilettantistica, con particolare attenzione al Girone I, quello che comprende le formazioni siciliane insieme alle avversarie calabresi.
La prima giornata si giocherà domenica 6 settembre, con calcio d’inizio fissato generalmente alle ore 15, anche se non mancano variazioni di orario.
Tra gli incontri più interessanti c’è Siracusa-Athletic Palermo, affidata all’arbitro Milone di Barcellona Pozzo di Gotto. Subito un confronto impegnativo anche per il Licata, atteso dalla trasferta sul campo della Reggina, con Previdi di Modena designato per dirigere l’incontro.
Occhi puntati anche su CastrumFavara-Milazzo, in programma alle ore 16, mentre alle 17 si giocheranno Nissa-Vigor Lamezia, Ragusa-Modica e Sambiase-Gela. Completano il quadro Nuova Igea Virtus-Avola, Enna-Digiesse Praiatortora e Trapani-Vibonese. Quest’ultima partita si disputerà al Comunale “Cardinale” di Capaci, mentre Enna-Digiesse Praiatortora sarà giocata a porte chiuse al “Piano Longuillo” di Calascibetta.
Il programma della prima giornata del Girone I
Siracusa – Athletic Palermo
Enna – Digiesse Praiatortora
Sambiase – Gela
CastrumFavara – Milazzo
Ragusa – Modica
Reggina – Licata
Nissa – Vigor Lamezia
Nuova Igea Virtus – Avola
Trapani – Vibonese
La Serie D riparte dunque con un Girone I che promette subito confronti interessanti e diversi derby. Per le siciliane sarà il primo vero banco di prova di un campionato lungo e tradizionalmente molto equilibrato, nel quale partire con il piede giusto può già avere un peso importante.
Titolo alternativo più locale:
Serie D, si parte: Licata subito a Reggio Calabria, derby CastrumFavara-Milazzo
|Serie D, domani al via il campionato: programma e arbitri della prima giornata
|Roma, 4 settembre 2026 – Dopo l’antipasto di Coppa Italia con i primi due turni disputati ad agosto, in Serie D arriva anche il momento del campionato. La prima giornata della stagione 2026/2027 si aprirà domani pomeriggio con gli anticipi Ossese-Latte Dolce Sassari(Girone G, ore 17) e ChievoVerona-Pavonese (B, ore 20.45).Le altre sfide si disputeranno domenica 6 settembre a partire dalle ore 15, l’orario ufficiale che rimarrà in vigore fino al 18 ottobre. Di seguito i posticipi per girone:
A: ore 17 Sestri Levante-Asti
D: ore 16 Varesina-Cittadella Modena
E: ore 17 Lucchese-Aquila Montevarchi
F: ore 16 Giulianova-Forsempronese
G: ore 16 Gelbison-Afragolese; ore 16.30 Atletico Lodigiani-Albalonga; ore 17 COS Sarrabus Ogliastra-Monastir
H: ore 16 Gladiator-Manfredonia, Puteoli Real Normanna-Melfi, Turris-Martina e Virtus Francavilla-Palmese; ore 16.30 Nardò-Bisceglie; ore 17 Nocerina-Ebolitana; ore 18 Fidelis Andria-Gravina
I: ore 16 Castrumfavara-Milazzo; ore 17 Nissa-Vigor Lamezia, Ragusa-Modica e Sambiase-GelaPorte chiuse e variazioni campo
C: Campodarsego-Conegliano (Comunale di Abano Terme), Unione La Rocca Altavilla-Triestina (Polisportivo comunale “G. Cosaro” di Montecchio Maggiore)
I: Enna-Digiesse Praiatortora (porte chiuse, Comunale “Piano Longuillo” di Calascibetta), Trapani-Vibonese (Comunale “Cardinale” di Capaci)SERIE D LIVE – Il match del Girone B Milan Futuro-Caldiero Terme (6 settembre ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della LND e su Vivo Azzurro Tv (da app e sito previa registrazione gratuita sulla piattaforma digitale FIGC). Collegamento dallo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno a partire dalle ore 14.45 per i contributi esclusivi da bordocampo.GIOVANI D VALORE – Anche per questa stagione la LND destinerà oltre un milione di euro al programma “Giovani D Valore”, lanciato quindici anni fa su proposta del Dipartimento Interregionale per sostenere la crescita dei talenti della Serie D. Beneficiari di questa iniziativa i club della massima serie dilettantistica che più punteranno sulla linea verde: ogni società riceverà un punteggio associato all’utilizzo di calciatori Under 19 oltre la quota prevista da regolamento, a patto che tesserati a titolo definitivo o temporaneo da un altro club dilettantistico e che siano impiegati dall’inizio e per tutta la durata del primo tempo della partita. Il contributo economico sarà corrisposto per metà al termine del girone d’andata e per l‘altra a fine campionato (escluse dal conteggio le ultime quattro giornate) alle società classificatesi dalla 1ª alla 5ª posizione nelle due speciali graduatorie. Di seguito gli importi previsti per i premi e validi per le due distinte graduatorie: € 25.000,00 alla 1ª classificata, di € 15.000,00 alla 2ª, di € 10.000,00 alla 3ª, di € 5.000,00 alla 4ª e di € 2.500,00 alla 5ª. Designazioni arbitrali 1ª giornataGirone A: Imperia-Millesimo (arbitro Patti di Palermo), Valenzana Mado-Alessandria (Moro di Novi Ligure), Sestri Levante-Asti (Merlino di Pontedera), Gozzano-Lascaris (Tinetti di Ivrea), Bra-Fezzanese (Cisternini di Seregno), Chisola-Borgosesia (Norci di Arezzo), Saluzzo-Biellese (Delfino di Roma 1), Ligorna-Sanremese (Colombi di Livorno), Celle Varazze-Derthona (Ghanim di Saronno). Girone B: ChievoVerona-Pavonese (Gambin di Udine), Fiorenzuola-Scanzorosciate (Miletto di Alba-Bra), Real Calepina-Palazzolo (Spiga di Carbonia), Milan Futuro-Caldiero Terme (Cerqua di Trieste), Leon-Brusaporto (Panariti di Torino), Tritium-Piacenza (Laugelli di Casale Monferrato), Virtus Verona-Villa Valle (Ismail di Rovereto), Virtus CiseranoBergamo-Rovato (Maiellaro di Parma), Club Milano-Nibbiano e Valtidone (Kurti di Mestre). Girone C: Obermais-Cjarlins Muzane (Nonnato di Rovigo), Campodarsego-Conegliano (Frigo di Parma), Bassano Virtus-LME (Belingheri di Lecco), Unione La Rocca Altavilla-Triestina (Copelli di Mantova), Calvi Noale-Mestre (Carrisi di Padova), Luparense-Legnago Salus (Lena di Treviso), Schio-Sandonà (Zaccheria di Legnano), Union Clodiense Chioggia-Virtus Bolzano (Allotta di Gradisca d’Isonzo), Brian Lignano-Este (Tagliaferri di Lovere). Girone D: Tropical Coriano-Varese (Nencioli di Prato), Pro Sesto-Lentigione (Curcio di Siena), Castellanzese-Pontedera (Casula di Ozieri), Aurora Pro Patria-Oltrepo (Vigo di Lodi), Pavia-Crema (Santeramo di Monza), Pistoiese-Solbiatese (Pasqualini di Macerata), Casatese Merate-Arconatese (Tinelli di Verona), Varesina-Cittadella Modena (Manno di Torino), Correggese-Sant’Angelo (Dallagà di Rovigo). Girone E: Lucchese-Aquila Montevarchi (Ercole di Latina), Tau-Progresso (Farina di Ostia Lido), Scandicci-Siena (Pelaia di Pavia), Mezzolara-Rondinella Marzocco (Asaro di Marsala), Prato-Nuova Ternana (Toselli di Gradisca d’Isonzo), Follonica Gavorrano-Grassina (L’Erario di Formia), Flaminia Civitacastellana-Ghiviborgo (Mammoli di Perugia), Terranuova Traiana-Sasso Marconi (Kumbulla di Verona), San Donato Tavarnelle-Seravezza Pozzi (Cazacu di Albano Laziale). Girone F: Giulianova-Forsempronese (Riglia di Ercolano), Sporting Trestina-Vigor Senigallia (Tedesco di Battipaglia), L’Aquila-Termoli (Ferroni di Fermo), Angelana-Atletico Ascoli (Spadaccini di Chieti), Maceratese-Teramo (Velocci di Frosinone), Notaresco-Ancona (Gargano di Bologna), K Sport Montecchio Gallo-Nuova Santegidiese (Gippetto di Reggio Emilia), Recanatese-Pietralunghese (Laudadio di Matera), Foligno-Lanciano (Ambrosino di Nola). Girone G: Ossese-Latte Dolce Sassari (Marinoni di Lodi), Aranova-Anzio (Vaggelli di Prato), Atletico Lodigiani-Albalonga (Corti di Prato), Anagni-Certosa (Tomei di Sapri), Paganese-Unipomezia (Bassetti di Lucca), Venafro-Trastevere (Amitrano di Torre Annunziata), Gelbison-Afragolese (Navarino di Taurianova), Sarnese-Budoni (Burattini di Roma 1), COS Sarrabus Ogliastra-Monastir (Ghiurca di Torino). Girone H: Nocerina-Ebolitana (Musumeci di Cassino), Nardò-Bisceglie (Pina di Como), Francavilla-Ischia (Ragno di Molfetta), Puteoli Real Normanna-Melfi (Frascà di Locri), Virtus Francavilla-Palmese (Aurisano di Campobasso), Turris-Martina (Boccuzzo di Reggio Calabria), Real Forio-Brindisi (Leone di Avezzano), Fidelis Andria-Gravina (De Angelis di Nocera Inferiore), Gladiator-Manfredonia (Mascelloni di Grosseto). Girone I: Siracusa-Athletic Palermo (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto), Enna-Digiesse Praiatortora (Meta di Vicenza), Sambiase-Gela (Carpentiere di Barletta), CastrumFavara-Milazzo (Giorgino di Milano), Ragusa-Modica (Angelo di Marsala), Reggina-Licata (Previdi di Modena), Nissa-Vigor Lamezia (Prencipe di Tivoli), Nuova Igea Virtus-Avola (Alessi di Palermo), Trapani-Vibonese (Catalani di Ciampino).
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