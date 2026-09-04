Prosegue anche nel mese di settembre l’attività di prevenzione delle dipendenze patologiche promossa dal Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Agrigento, attraverso la propria unità mobile. Il camper sarà presente il 6 settembre a Porto Empedocle, in occasione delle festività di San Calogero, il 12 settembre ad Aragona, nell’ambito della Sagra della Salsiccia, e il 10, 11 e 13 settembre al Pizza Fest di Seccagrande. L’unità mobile porta direttamente nei luoghi di aggregazione uno spazio di prossimità dove è possibile ricevere informazioni, ascolto e orientamento sui temi delle dipendenze.

Gli operatori del Ser.D. metteranno a disposizione materiale informativo per la prevenzione e la riduzione del danno, svolgeranno attività di screening e test e offriranno supporto e orientamento, favorendo, quando necessario, l’accesso ai servizi specialistici dell’Adp. La presenza del Camper nei luoghi di festa e di aggregazione rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il Servizio punta a intercettare precocemente situazioni di disagio, costruendo una relazione di fiducia e intervenendo prima che una condizione di difficoltà possa trasformarsi in emergenza.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani e mira a promuovere una cultura della prevenzione attraverso linguaggi e modalità di comunicazione vicini alle nuove generazioni, favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi legati alle dipendenze e scelte orientate alla tutela della salute. Con la presenza dell’Unità Mobile, l’Asp rafforza dunque il modello di sanità di prossimità, avvicinando i servizi specialistici alle persone e offrendo un primo punto di contatto diretto con gli operatori del Ser.D.

«Ogni strumento che ci consente di avvicinarci ai bisogni delle persone rappresenta un valore aggiunto per il nostro sistema sanitario – sottolinea il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Alessandro Delle Donne -. Essere presenti nei luoghi di aggregazione, soprattutto quando ci rivolgiamo ai giovani e alle persone più fragili, significa abbattere le distanze e creare occasioni concrete di ascolto, informazione e prevenzione. L’unità mobile è proprio questo: un servizio che va incontro alle persone, intercettando i bisogni prima che possano trasformarsi in situazioni di maggiore difficoltà».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp