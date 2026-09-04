Esordio all’Esseneto con il Misilmeri, derby con lo Sciacca a dicembre

Il calendario dell’Akragas nel campionato di Eccellenza 2026/2027, Girone A, è questo. L’esordio sarà domenica 13 settembre all’Esseneto contro il Don Carlo Lauri Misilmeri. Il girone d’andata si chiuderà il 20 dicembre in trasferta contro il Città di San Vito Lo Capo.

Giornata Data Partita 1ª 13 settembre Akragas – Misilmeri 2ª 20 settembre Castellammare – Akragas 3ª 27 settembre Akragas – Sancataldese 4ª 4 ottobre Parmonval – Akragas 5ª 11 ottobre Akragas – Vigor Borgetto 6ª 18 ottobre San Giorgio Piana – Akragas 7ª 25 ottobre Akragas – Marsala 8ª 1 novembre Lascari – Akragas 9ª 8 novembre Akragas – Alcamo 10ª 15 novembre Kamarat – Akragas 11ª 22 novembre Akragas – Montelepre 12ª 29 novembre Partinicaudace – Akragas 13ª 6 dicembre Akragas – Bagheria 14ª 13 dicembre Akragas – Sciacca 15ª 20 dicembre San Vito Lo Capo – Akragas

Il ritorno partirà il 6 gennaio 2027 con Misilmeri-Akragas e terminerà il 25 aprile con Akragas-San Vito Lo Capo. Dal comunicato emerge inoltre che l’impianto indicato per le gare interne della Virtus Akragas SLP è lo stadio Esseneto di Agrigento.

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Eccellenza, ecco il calendario dell’Akragas: debutto all’Esseneto contro il Misilmeri

È stato ufficializzato il calendario del campionato di Eccellenza 2026/2027. L’Akragas di Fabrizio Cammarata partirà davanti al proprio pubblico: domenica 13 settembre i biancazzurri ospiteranno all’Esseneto il Don Carlo Lauri Misilmeri. Subito dopo arriverà una delle prime trasferte insidiose della stagione, sul campo del Castellammare, mentre alla terza giornata Agrigento vivrà già una sfida di grande richiamo contro la Sancataldese.

Il cammino presenta diversi passaggi delicati, soprattutto lontano dall’Esseneto. Alla quarta giornata l’Akragas sarà impegnata sul campo della Parmonval, quindi il 18 ottobre affronterà il San Giorgio Piana. A novembre arriveranno le trasferte di Lascari e Cammarata contro il Kamarat, prima dell’impegno esterno con la Partinicaudace.

Tra gli appuntamenti casalinghi spiccano Akragas-Marsala il 25 ottobre, Akragas-Alcamo l’8 novembre e soprattutto Akragas-Sciacca il 13 dicembre, derby che arriverà alla penultima giornata del girone d’andata. Chiusura prenatalizia, invece, in trasferta a San Vito Lo Capo.

Un calendario che chiederà ai biancazzurri continuità soprattutto lontano da Agrigento, dove diverse trasferte presentano campi tradizionalmente complicati e gare che possono trasformarsi facilmente in battaglie agonistiche. Per l’Akragas, costruita con ambizioni importanti, sarà fondamentale partire forte all’Esseneto e riuscire subito a dare peso anche ai punti conquistati lontano da casa.

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