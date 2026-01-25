Castrum Favara – Nissa 0-1 (Rete al 95′ di Provenzano). Ancora una sconfitta per il Castrum Favara. Adesso si fa dura per la formazione favarese. C’è stata una buona prestazione dei padroni di casa soprattutto nel primo tempo dove è mancato solo il gol. I giocatori di mister Pietro Infantino ci hanno messo anche il cuore ma alla fine è arrivato altro scivolone e in questo caso casalingo.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 21° giornata: Castrum Favara – Nissa 0-1; Gelbison – Reggina 0-1; Vibonese – Sambiase 2-0; Vigor Lamezia – Città Di Gela 2-0; Messina – Città Di Acireale 2-1; Nuova Igea Virtus – Athletic Club Palermo 1-0; Ragusa – Paternò 5-0; Sancataldese – Milazzo 1-2; Savoia – Enna 2-2.

Classifica serie D – girone I: Nuova Igea Virtus 41, Savoia e Reggina 39, Athletic Club Palermo 38, Nissa 36, Milazzo 35, Sambiase 32, Città Di Gela (-1) 30, Gelbison 27, Vibonese 26, Enna 23, Vigor Lamezia 22, Ragusa 21, Sancataldese e Città Di Acireale 20, Messina (-14) 18, Castrum Favara 17, Paternò 11.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp