Due giovani empedoclini, di cui uno minorenne, sono rimasti feriti, uno in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica nei pressi della zona dei lidi di Porto Empedocle. Viaggiavano a bordo di un’utilitaria Fiat. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo.

I due con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici hanno diagnosticato loro traumi sparsi sul corpo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Frontiera che si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro stradale che non ha coinvolto altri veicoli.

