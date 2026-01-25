Allo stadio comunale Totó Russo di Aragona l’Akragas Slp supera a valanga 4-0 la Sommatinese nella 17esima giornata del campionato di Promozione. Un segnale importante per un solo obiettivo: crederci. Al quinto minuto è già uno a zero con Marrone che sblocca il risultato. Il raddoppio arriva al 44esimo, con la doppietta personale di Marrone arrivato appena da pochi giorni.

Attaccante con il fiuto del gol nel Dna. Cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Reggina e nella Primavera del Trapani, Marrone porta in dote numeri importanti: oltre 55 gol negli ultimi tre anni e due promozioni consecutive in Eccellenza, conquistate con Geraci e Kamarat.

Prima dell’intervallo, al 45esimo, la terza rete con Ten Lopez. Nella ripresa il copione non cambia. L’Akragas gestisce il vantaggio e il possesso palla continuando a spingere. Gatto colpisce due pali, tra il 60′ e il 70′. Il poker arriva al 72esimo con Llama. L’unica nota stonata della giornata: l’ennesima vittoria del Priolo e la distanza in classifica resta immutata.

