Sarà l’Assigeco Piacenza l’avversario del debutto stagionale della Fortitudo Moncada Agrigento, che scenderà in campo il 21 settembre in trasferta nella prima giornata del Girone A della Serie B Nazionale 2025/2026. Una sfida subito impegnativa per i biancazzurri, chiamati a misurarsi con una delle squadre più strutturate del nord Italia.

L’esordio al PalaMoncada è fissato invece per domenica 28 settembre, contro la Fulgor Fidenza. Il calendario, lungo e articolato, prevede 38 giornate con turni infrasettimanali, un girone composto da 19 squadre e dunque con un turno di riposo per ciascuna formazione. Il riposo della Fortitudo arriverà alla quinta giornata (15 ottobre).

Tra i match più attesi, la sfida contro Herons Montecatini in casa il 2 novembre, la trasferta a Desio contro la Rimadesio il 5 aprile, e il derby siciliano contro Capo d’Orlando, previsto per il 29 ottobre ad Agrigento e per il 1 febbraio al PalaFantozzi.

Il girone si concluderà domenica 26 aprile 2026, con la Fortitudo che ospiterà la Paffoni Omegna, altro nome importante del panorama nazionale. Un finale di stagione che potrebbe risultare decisivo per le ambizioni dei biancazzurri, chiamati a ben figurare in un raggruppamento geograficamente ampio e altamente competitivo, che comprende squadre da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

Il ritorno in Serie B per Agrigento parte dunque con il piede sull’acceleratore: il lavoro del coach Devis Cagnardi, la passione del pubblico e l’entusiasmo di un gruppo giovane ma motivato saranno fondamentali per puntare in alto.

Il 2026 si apre con il turno di riposo (4 gennaio), poi trasferta a Orzinuovi l’11 gennaio, e il 18 gennaio scontro diretto casalingo contro la Novipiù Monferrato. Seguiranno due trasferte di fila: a Treviglio il 25 gennaio e a Vigevano l’8 febbraio. Tra queste, il 1° febbraio, al PalaMoncada, arriverà di nuovo l’Assigeco Piacenza per la sfida di ritorno.

La seconda metà di febbraio vedrà i biancazzurri impegnati il 15 a San Vendemiano, il 18 a Piazza Armerina e il 22 di nuovo in casa contro la Gema Montecatini. A marzo, la Moncada giocherà il 1° a Piacenza, il 4 ospiterà Lumezzane, l’8 sarà ospite degli Herons e il 22 tornerà tra le mura amiche contro Vicenza.

Ultime giornate ricche di scontri diretti: il 29 marzo a Legnano, il 5 aprile a Desio, il 12 aprile ad Agrigento contro Fiorenzuola, il 15 aprile in trasferta a Capo d’Orlando, e il 19 aprile a Fidenza. La regular season si chiuderà il 26 aprile con il big match casalingo contro Paffoni Omegna, potenzialmente decisivo in chiave playoff.

Un calendario lungo e impegnativo per una squadra giovane ma ambiziosa. La Fortitudo è chiamata a una stagione di rilancio, con un pubblico che sogna di tornare protagonista. Ogni partita sarà una battaglia, e il sostegno del PalaMoncada potrà fare la differenza.

