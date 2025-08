Il nuovo corso dell’Akragas è iniziato nel segno dell’entusiasmo. Questo pomeriggio, allo stadio Esseneto, la squadra si è radunata ufficialmente per dare il via alla stagione sportiva. Sugli spalti, i primi tifosi non hanno voluto far mancare il proprio calore, salutando con applausi e cori il gruppo biancazzurro, chiamato a scrivere una nuova pagina di storia.

Un pomeriggio carico di simboli e aspettative: la squadra ha fatto il suo ingresso sul prato dell’Esseneto per conoscere staff e dirigenza, ma soprattutto iniziare a respirare il clima della “nuova Akragas” voluta fortemente dal presidente Salvo La Porta.

Poco prima della sessione tecnica, il gruppo si è riunito negli spogliatoi con il direttore generale Giancarlo Rosato, il direttore sportivo Tino Longo e il tecnico Sebi Catania, affiancato nel suo lavoro da Dino De Rosa come vice, Francesco Nobile, Calogero Trupia come preparatore dei portieri, Sebastian Russo match analyst e preparatore atletico e Ciccio Nobile, pronto a dare un contributo importante. Presente anche l’avvocato Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed, che curerà gli affari legali del club.

È stato il presidente La Porta a prendere per primo la parola: “Fare le cose per bene, con passione e competenza, e riportare la gente allo stadio. È questa la nostra missione”.

La squadra, già quasi al completo, inizierà domani la preparazione atletica, sempre all’Esseneto. In programma diverse amichevoli prima del debutto ufficiale, in un campionato di Promozione che si preannuncia tutt’altro che semplice. Campi difficili, avversari esperti, trasferte insidiose: il torneo sarà un banco di prova vero, dove serviranno umiltà, sacrificio e soprattutto unità d’intenti.

Ad Agrigento si respira aria nuova. E i tifosi sembrano pronti a tornare a crederci, perché quando l’Akragas chiama, la città risponde.

