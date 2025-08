“Ve la farò pagare cara”. Fermato visibilmente ubriaco e insofferente al controllo, ha inveito e minacciato pesantemente i poliziotti. Un cinquantenne di Agrigento è finito nei guai. Gli agenti della sezione Volanti della Questura lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica. Deve rispondere delle ipotesi di reato di minaccia e oltraggio a Pubblico ufficiale.

Ma è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. Tutto quanto si è verificato, l’altra notte, in viale delle Dune a San Leone. I poliziotti hanno notato l’agrigentino a piedi. Da lì a poco è scaturita la decisione di fermarlo. Durante le prime fasi degli accertamenti, l’uomo è andato su tutte le furie. Gli agenti hanno dovuto faticare non poco per placare gli animi, e convincere l’esagitato a darsi una calmata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp