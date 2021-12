Serie B: La Fortitudo Agrigento si gode feste e primato

Agrigento si gode le feste di Natale dall’alto della classifica. Forte di dieci successi di fila, l’ultimo sul campo del Forvio Basket 1977 di Ischia, i giocatori si stanno godendo alcuni giorni di relax tra le mete più disparate. Capitan Albano Chiarastella ne ha approfittato per fare ritorno nella sua Argentina e finalmente trascorrere il Natale a casa dopo diversi anni di assenza. Anche Alessandro Grande si è concesso una pausa con un viaggio nella capitale polacca. Viaggi nelle capitali dell’est Europa anche per gli altri due argentini Morici e Santiago Bruno. Altri giocatori ne hanno approfittato per fare rientro a casa e trascorrere feste in famiglia. Oltre a godersi il primato, la squadra del presidente Gabriele Moncada si gode anche la qualificazione alla fase finale della Coppa Italia, in programma a marzo. Un test interessante che permetterà alla formazione di Catalani di misurarsi con le big degli altri gironi. Da qui usciranno indicazioni importanti in vista della fase playoff.

Intanto il presidente Gabriele Moncada che ha incontrato tutto lo staff, dirigenti, sponsor e squadra, qualche giorno fa per il tradizionale brindisi di auguri, ha speso parole di elogio per il gruppo. “Questo è il momento più delicato della stagione – ha detto – perchè al di là delle dieci vittorie consecutive si comincia a vedere la vera identità di una squadra che deve arrivare fino in fondo con lo spirito giusto”. Moncada ha poi voluto ricordare l’ultima vittoria casalinga. Agrigento si è imposta al PalaMoncada contro il Torrenova. Un successo ottenuto nonostante la squadra abbia giocato gli ultimi minuti di partita senza i due playmaker: Alessandro Grande e Giuseppe Cuffaro, entrambi espulsi dagli arbitri. “Mi è piaciuto molto – ha sottolineato il presidente – lo spirito dimostrato dal gruppo, Cuffaro pronto a difendere i compagni ed ognuno a servizio degli altri”. Come ha ricordato Moncada nell’ultimo periodo di gioco la squadra ospite era tornata mordere, ma la partita si era incattivita a causa di qualche colpo di troppo e fischi arbitrali che hanno diviso il pubblico. Tra polemiche, proteste e tiri liberi, salivano però i decibel dei tifosi del PalaMoncada che hanno spinto Agrigento verso il traguardo. Per la Moncada ha inciso la panchina. Tutti i giocatori si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa, buona la prova di Peterson da centro e Santiago come playmaker adattato. La Fortitudo tornerà in campo dopo la sosta. Il 9 gennaio al PalaMoncada sarà ancora big match. Arriva la cocapolista Bisceglie. Per quella sfida è atteso il pubblico delle grandi occasioni.