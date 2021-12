Il presepe artistico di Roberto Vanadia e i bambini in cera (FOTO)

Riscuote successo l’iniziativa della Cattedrale di Agrigento di esporre un presepe artistico allestito da Roberto Vanadia. L’artista agrigentino ritorna in città con le sue attese ed apprezzate opere. La mostra dei presepi è in allestimento in una delle cappelle laterali del Duomo e, oltre al significato religioso, costituisce da sempre un autentico viaggio nella storia e nella cultura del territorio. Le ricostruzioni che animano le installazioni presepiali di Vanadia sono veri documenti in cui si può leggere la storia di epoche passate in uno spaccato storico del paesaggio, dei costumi, delle attività e della religiosità della gente di Sicilia. Il presepe di Vanadia è di fatto ambientato nel centro storico di Agrigento. La riproduzione degli edifici è quella del cuore antico della vecchia Girgenti. Il bambino deposto in una mangiatoia, più in là le botteghe degli artigiani, il fornaio, il falegname e perfino le capre girgentane che pascolano tra i vicoli. Un paesaggio tipico che rievoca fortemente la natura della vecchia Agrigento che ha nel suo cuore pulsante via Duomo e la Cattedrale di San Gerlando. A volere l’esposizione è stato il parroco don Giuseppe Pontillo. Particolarmente interessante anche la mostra dei “Bambinelli Gesù in cera”, accolti in scenografie floreali, nella suggestiva mostra d’arte e fede “Virga florens” allestita presso il Mudia – Museo Diocesano dal 18 dicembre al 30 gennaio. Fruibile dal martedì alla domenica dalle ore 10,00 alle 13,00. Una mostra preziosa che valorizza la nobile arte della ceroplastica siciliana tra devozione e tradizione.

Carissimi,Vi inoltro nota stampa per una iniziativa GRATUITA, con Preghiera di Pubblicazione.

In occasione della mostra Virga Florens, allestita nelle sale del Museo Diocesano, che vede in mostra per le festività natalizie tanti piccoli Bambin Gesù in cera tra fiori variopinti, il Mudia propone un laboratorio didattico per piccoli esploratori di bellezza. Un Bambino piccolo piccolo… tra tanti tantissimi fiori, aiuterà a comprendere la grande bellezza della natura.

Il Laboratorio per ragazzi (Gratuito) si svolgerà mercoledì 29 dicembre 2021 presso la sala didattica del Mudia – Museo Diocesano di Agrigento.necessaria l’adesione alla partecipazione. Info e prenotazioni al numero 3277549152 (tramite messaggio su WatsApp)