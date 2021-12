Due incidenti con feriti, scontro sul ponte e auto si ribalta

Due incidenti stradali si sono verificati lo scorso fine settimana di festa. Il primo sinistro lungo il ponte Morandi. Nello scontro fra due auto, una Dacia e una Mercedes, due persone, di Favara, sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non versano in pericolo di vita.

Non appena i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile sono giunti sul posto, dopo i soccorsi, hanno fatto scattare le verifiche con l’etilometro e il conducente della Dacia, un ventisettenne, residente fuori dalla Sicilia, è risultato sotto gli effetti di bevande alcoliche. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Non è invece risultato essere ubriaco un ventenne agrigentino che in viale Sicilia, all’ingresso del quartiere di Fontanelle, ha perso il controllo della sua Peugeot 207, e si è andato a schiantare contro un palo dell’illuminazione stradale, che è stato abbattuto al suolo. Sul posto accorsi i vigili del fuoco, un’ambulanza e i militari dell’Arma. (Nella foto l’incidente di viale Sicilia).