La Serie A ha iniziato col botto, con le big che hanno mostrato tutte le loro intenzioni fin dall’inizio. Gran parte dei pronostici delle partite di Serie A sono stati rispettati ma ovviamente non poteva mancare qualche sorpresa, vedi il tonfo della Lazio di Sarri in Salento contro un buon Lecce. Ma facciamo il punto della situazione analizzando tutte le big.

La Juve di Allegri passeggia ad Udine

La Juventus, in particolare, ha impressionato con una vittoria convincente per 3-0 contro l’Udinese. Chiesa ha aperto le marcature dopo appena 2 minuti, seguito da un gol su rigore di Vlahovic e un colpo di testa di Rabiot. Questa vittoria ha mostrato una Juve rinnovata e pronta a riscattarsi dopo una stagione deludente. La squadra di Allegri ha dimostrato una nuova energia e una determinazione a tornare ai vertici del calcio italiano.

L’Inter e il suo inizio solido

L’Inter ha iniziato la sua campagna con una vittoria solida contro il Monza. Nonostante fosse la prima partita del campionato, l’Inter ha mostrato una grande concentrazione e ha dominato il gioco. Lautaro Martinez è stato particolarmente impressionante, segnando e creando opportunità per i suoi compagni di squadra. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere ben organizzata e pronta a difendere il suo titolo. L’Inter, con la sua profondità di rosa e la sua forza in ogni reparto, sembra essere una delle favorite per il titolo.

Sorprese e delusioni

Non tutte le squadre favorite hanno avuto un inizio positivo. La Lazio, ad esempio, ha subito una sconfitta inaspettata per 2-1 contro il Lecce. Nonostante avesse preso il comando con un gol di Immobile, la Lazio ha subito due gol in rapida successione e non è riuscita a recuperare. Questa sconfitta ha mostrato che, in Serie A, nessuna partita è scontata e ogni squadra deve lottare per ogni punto. Sarri, l’allenatore della Lazio, dovrà riflettere su questa sconfitta e trovare soluzioni per rafforzare la sua squadra.

Milan e la sua forza offensiva

Il Milan ha mostrato una grande forza offensiva nella sua vittoria per 2-0 contro il Bologna. Pulisic è stato particolarmente impressionante, fornendo un assist e segnando un gol. La sua velocità e abilità nel dribbling hanno creato numerosi problemi alla difesa del Bologna. Giroud, con la sua esperienza e capacità di segnare, ha anche contribuito alla vittoria. Questa partita ha mostrato che il Milan ha le armi per competere per il titolo. Con Pioli alla guida, il Milan sembra avere la giusta combinazione di esperienza e giovinezza per sfidare le altre grandi squadre.

Le altre

La Roma, sotto la guida di Mourinho, ha mostrato segni promettenti, ma ha anche evidenziato alcune aree che necessitano di miglioramenti. La loro partita contro la Salernitana ha evidenziato la necessità di maggiore coesione in difesa e di maggiore incisività in attacco. Altre squadre come l’Atalanta e il Napoli hanno anche iniziato con vittorie, mostrando che la lotta per il titolo potrebbe essere molto aperta quest’anno.

La prima giornata della Serie A ha dato un’idea di come potrebbe svilupparsi la stagione. Con tante squadre che mostrano potenziale e alcune sorprese inaspettate, la Serie A 2023-2024 promette di essere una delle stagioni più entusiasmanti degli ultimi anni. Sarà il Napoli a rivincere lo Scudetto? Oppure Allegri e la sua Juve di giovani ritornerà a conquistare il titolo dopo 3 anni di digiuno? E’ presto per dirlo, fatto sta che ci attende davvero una stagione fantastica.

