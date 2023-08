Rafforzamento dell’Equipe Dirigenziale dell’ASP di Agrigento: Nuovi Direttori di Unità Complessa Assume l’Incarico.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento prosegue nella sua strategia di consolidamento dell’organico dirigenziale con nuove nomine di direttori di Unità Operative Complesse. In una serie di sviluppi significativi, il Commissario Straordinario ASP, Mario Zappia, ha recentemente accolto i neodirettori, che si sono distinti come vincitori di procedure concorsuali, per la formale sottoscrizione dei contratti quinquennali.

Tra le nuove nomine spiccano tre figure professionali di grande esperienza e competenza, destinate a svolgere ruoli chiave all’interno dell’ASP di Agrigento.

Leonardo Giordano, con il suo bagaglio di conoscenze e competenze nel settore della salute mentale, assume la posizione di direttore del Dipartimento di Salute Mentale. La sua nomina promette di portare una nuova visione e strategie innovative per il benessere psicologico dei cittadini dell’area.

Angelo Argento è stato designato come responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale e Fiscale. La sua vasta esperienza in questo campo garantirà un’approfondita analisi delle questioni legali e mediche, contribuendo così al corretto funzionamento del servizio.

Salvatore Castellano assume l’incarico di neodirettore dello “SPRESAL”, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. La sua leadership sarà fondamentale per garantire che gli ambienti di lavoro all’interno dell’ASP siano sicuri e conformi alle normative vigenti.

Queste nomine rappresentano un passo avanti importante per l’ASP di Agrigento, poiché l’arrivo di nuovi professionisti di spicco contribuirà senza dubbio al miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità locale. L’azienda dimostra ancora una volta il suo impegno per l’eccellenza e l’innovazione, assicurando un futuro sempre più solido e promettente nel settore sanitario provinciale.