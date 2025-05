Serie A 2025-2026: le potenziali rose delle 7 big

Con la stagione 2024-2025 della Serie A che si avvia alla conclusione, l’attenzione si sposta già verso la prossima annata. Le rose nuove squadre Serie A per il campionato 2025-2026 sono al centro delle discussioni, con le sette grandi del calcio italiano pronte a rinnovarsi per affrontare le sfide future.

Con l’inizio del campionato fissato per agosto 2025 le squadre stanno pianificando attentamente i loro movimenti per costruire rose nuove squadre Serie A competitive.

Juventus: la rosa e il progetto tecnico

La Juventus si prepara a una campagna acquisti ambiziosa per la stagione 2025-2026. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando per rafforzare ogni reparto, con un budget che potrebbe superare i 200 milioni di euro. Tra gli obiettivi principali figurano Victor Osimhen e Sandro Tonali, oltre al giovane talento Comuzzo.

Tra i nomi accostati al club bianconero c’è anche Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis, che ha attirato l’interesse della Juventus grazie alle sue prestazioni nella Liga.

Per quanto riguarda la guida tecnica, la conferma di Igor Tudor sembra probabile, soprattutto dopo la qualificazione in Champions League. Tuttavia, restano vive le alternative di peso, da Roberto Mancini a un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri.

Inter: come cambierà la squadra

L’Inter si prepara alla stagione 2025-2026 con l’obiettivo di mantenere la competitività ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, sta lavorando per rafforzare la rosa, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti.

In porta, Yann Sommer si è confermato come una delle migliori operazioni di mercato degli ultimi anni.

La difesa vedrà la conferma di Stefan de Vrij, il cui contratto è stato rinnovato fino al 2026, e di Benjamin Pavard, Carlos Augusto e Denzel Dumfries, quest’ultimo fresco di rinnovo fino al 2028.

A centrocampo, la dirigenza sta valutando l’acquisto di Joshua Kimmich dal Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto, è seguito da diversi top club europei, ma l’Inter spera di convincerlo con un’offerta di circa 6 milioni di euro a stagione

In attacco, la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram rappresenta una garanzia. Tuttavia, la dirigenza è alla ricerca di un giovane talento da inserire gradualmente in prima squadra.

Tra i nomi monitorati c’è quello di Nico Paz, giovane attaccante del Como, sul quale il Real Madrid detiene un diritto di recompra.

Milan: la rivoluzione rossonera

Il Milan si prepara alla stagione 2025-2026 con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ambiziosa. La dirigenza rossonera ha già avviato una serie di operazioni di mercato per rafforzare la rosa, puntando su giocatori di qualità e prospettiva.

Tra gli obiettivi principali figura Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, che potrebbe tornare in Serie A per rilanciare la propria carriera. Il Milan è interessato al giocatore, ma dovrà affrontare la concorrenza del Napoli per assicurarsi le sue prestazioni.

In difesa, la situazione di Malick Thiaw è da monitorare. Il difensore tedesco è nel mirino del Bayern Monaco e del Bayer Leverkusen, che potrebbero presentare offerte concrete nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la guida tecnica, Sergio Conceição sembra destinato a rimanere sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. La dirigenza è soddisfatta del lavoro svolto finora e intende proseguire con il progetto tecnico avviato, anche se dovrà confrontarsi con il tecnico portoghese dopo la finale di Coppa Italia.

Napoli: la rosa per tornare al vertice

Il Napoli si avvicina alla stagione 2025-2026 con l’ambizione di consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano. Tuttavia, l’incertezza sul futuro di Antonio Conte rappresenta un elemento di instabilità.

Nonostante un contratto valido fino al 2027, il tecnico ha evitato di confermare la sua permanenza. Le tensioni con la dirigenza, in particolare dopo la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, hanno contribuito a rendere incerto il suo futuro

Sul fronte del mercato, il Napoli sta valutando l’acquisto di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, per rafforzare l’attacco . In difesa, l’interesse per Federico Gatti della Juventus potrebbe concretizzarsi, soprattutto se Victor Osimhen dovesse lasciare il club .

Inoltre, la società monitora giocatori in scadenza nel 2026, come Julian Brandt, Edon Zhegrova e Neco Williams, che potrebbero rappresentare opportunità di mercato .

Roma: la rosa giallorossa per la nuova stagione

La Roma si avvicina alla stagione 2025-2026 con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra le grandi del calcio italiano. La dirigenza è al lavoro per definire la guida tecnica e pianificare le operazioni di mercato necessarie per rafforzare la squadra.

Per quanto riguarda la panchina, è stato confermato che né Massimiliano Allegri né Stefano Pioli saranno alla guida della Roma nella prossima stagione. La società sta valutando altri profili per il ruolo di allenatore, con nomi come Gian Piero Gasperini, Fabio Vieira, Francesco Farioli e Cesc Fàbregas tra i candidati, e con la sicurezza che Ranieri, nonostante i grandi risultati, si ritirerà per fare il dirigente.

Lazio: i biancocelesti e la rivoluzione tecnica

La Lazio si prepara alla stagione 2025-2026 con l’obiettivo di rinnovare profondamente la propria rosa e tornare a competere ai massimi livelli. La dirigenza, guidata dal presidente Claudio Lotito, ha confermato Marco Baroni come allenatore, prolungando il suo contratto fino al 2028, a testimonianza della fiducia nel progetto tecnico avviato

Sul fronte del mercato, la Lazio sta valutando diverse operazioni per rafforzare la squadra. Tra i nomi accostati al club biancoceleste figura Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray, il cui contratto scade nel 2026. Il club turco sta proponendo un nuovo pacchetto salariale per trattenere il giocatore, ma la Lazio potrebbe rappresentare una destinazione gradita per l’ex Fiorentina.

In attacco, la dirigenza è alla ricerca di un partner per Taty Castellanos. Tra i candidati c’è Arijon Ibrahimović, giovane talento del Bayern Monaco, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il club bavarese vorrebbe inserire una clausola di riacquisto per mantenere un controllo sul futuro del giocatore.

Atalanta: la rosa della sorpresa bergamasca

L’Atalanta si appresta a vivere la stagione 2025-2026 con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del calcio italiano ed europeo. Tuttavia, il futuro dell’allenatore Gian Piero Gasperini è incerto.

Il tecnico ha dichiarato che non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025, pur lasciando aperta la possibilità di estenderlo fino al 2026. Ha affermato: “C’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare in scadenza o interrompere il rapporto, sicuramente non ci sarà un ulteriore rinnovo.

In vista della prossima stagione, la dirigenza sta valutando diverse operazioni di mercato per rafforzare la rosa. Tra i nomi accostati al club figura Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, che potrebbe tornare in Serie A per rilanciare la propria carriera.

Il giocatore è stato uno dei pupilli di Roberto Mancini durante la sua esperienza in Nazionale, e l’interesse dell’Atalanta potrebbe essere legato alla possibile nomina di Mancini come nuovo allenatore.

In particolare l’Atalanta sta monitorando Giacomo Raspadori del Napoli, considerato un profilo ideale per la visione tattica di Mancini. La società potrebbe decidere di cedere Ademola Lookman per finanziare l’acquisto di nuovi attaccanti, con i nomi di Lorenzo Lucca, Nikola Krstovic e Giovanni Simeone tra i candidati.

Per quanto riguarda la difesa, l’Atalanta ha messo nel mirino Davinson Sánchez del Galatasaray. Il club turco sarebbe disposto a cedere il difensore colombiano per un’offerta non inferiore ai 20 milioni di euro.

A centrocampo, la dirigenza sta valutando l’acquisto di Yannik Engelhardt, centrocampista tedesco del Como. Il giocatore, classe 2001, è apprezzato per la sua versatilità e potrebbe rappresentare un investimento per il futuro.

Confronto tra le rose: punti di forza e debolezze

Le rose nuove squadre Serie A delle sette big italiane per la stagione 2025-2026 si presentano con caratteristiche differenti ma tutte orientate a costruire organici profondi e competitivi. Il confronto tra i reparti evidenzia approcci progettuali distinti, influenzati da obiettivi stagionali e contesto societario.

L’Inter appare la squadra più completa a livello di struttura, con un’ossatura consolidata, una guida tecnica stabile e un mix efficace tra esperienza e giovani in rampa di lancio. ILa Juventus, in piena fase di ridefinizione tecnica, punta sulla qualità individuale e su un mercato mirato per ringiovanire la rosa.

Il Milan si distingue per una rosa ricca di talento offensivo e per la volontà di costruire una nuova identità tattica. I rossoneri potrebbero pagare qualche inesperienza nei momenti decisivi, ma la qualità di alcuni interpreti può fare la differenza.

Il Napoli, in attesa di risolvere il rebus Conte, presenta un organico competitivo con buone alternative in ogni reparto. L’eventuale partenza di Osimhen potrebbe però lasciare un vuoto difficile da colmare nel breve termine.

La Roma vive un’incertezza progettuale, con una rosa solida ma in parte da rifondare. Il nodo Dybala e le uscite in difesa complicano il quadro, rendendo decisiva la scelta del prossimo allenatore per il rilancio.

La Lazio, pur con idee chiare sul mercato, dovrà lavorare molto per ritrovare equilibrio e profondità. Alcuni reparti necessitano rinforzi mirati, in particolare in mediana e nel reparto offensivo.

Infine, l’Atalanta resta la squadra più dinamica sul mercato, capace di reinventarsi ogni anno. Il possibile addio di Gasperini potrebbe però influire sull’identità tattica, lasciando una fase di transizione aperta.

Giovani promesse da seguire nelle big

La stagione 2025-2026 si preannuncia come un crocevia importante per molti giovani in rampa di lancio. Le rose nuove squadre Serie A stanno dando sempre più spazio ai talenti emergenti, alimentando un ricambio generazionale atteso e necessario.

Tra i nomi da seguire spiccano Francesco Camarda e Mattia Liberali (Milan), Giacomo De Pieri (Inter) e Vasilije Adžić (Juventus), tutti già protagonisti nelle giovanili e pronti al salto definitivo in prima squadra. Anche l’Atalanta, da sempre attenta ai giovani, sta monitorando profili internazionali come Yannik Engelhardt, mentre la Roma punta sul rilancio di elementi cresciuti nel vivaio.

Ma l’attenzione ai giovani non riguarda solo i club di vertice. Anche nelle serie inferiori si stanno affermando profili interessanti, con società capaci di valorizzare il talento e raggiungere traguardi significativi.

Alcuni osservatori, infatti, segnalano che risultati e promozioni recenti in campionati minori possono offrire uno spaccato utile sulle nuove rotte del calcio italiano, come nel caso di risultati e promozioni recenti legati alla Serie D.

Questo rinnovato fermento giovanile promette una stagione piena di sorprese e nuovi volti da scoprire.

