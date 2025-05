I risultati del campionato di Serie D – Girone I 34° e ultima giornata: Castrum Favara – Città Di Sant’Agata 0-2; Pompei – Enna 1-3; Locri – Città Di Acireale 1-1; Nissa – Licata 3-2; Nuova Igea Virtus – Siracusa 1-3; Sancataldese – Reggina 0-1; Scafatese – Ragusa 2-1; Vibonese – Paternò 1-1. Riposa: Sambiase. Ritirato: Akragas.

Nissa – Licata. Finisce con una sconfitta per 3-2 a Caltanissetta l’ultima gara della regular season per il Licata. Le reti di D’Antona e Furina non bastano a evitare i play-out fuori casa. La Nissa vince grazie alla doppietta di Rotulo e al gol di Diaz.

Classifica Serie D – Girone I: Siracusa 78, Reggina 77, Scafatese 65, Sambiase 54, Vibonese 50, Nissa 46, Paternò 44, Ragusa e Pompei 38, Nuova Igea Virtus 37, Sancataldese ed Enna 35, Città Di Acireale 34, Castrum Favara 30, Licata 28, Città Di S. Agata 27, Locri 24.

Siracusa promosso in serie C. Locri retrocesso in Eccellenza. Reggina, Scafatese, Sambiase e Vibonese ai Playoff. Città Di Acireale, Castrum Favara, Licata e Città Di S. Agata ai Playout. Le due gare di Playout: Acireale – Sant’Agata e CastrumFavara – Licata.



