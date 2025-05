Domenica 25 maggio 2025, alle ore 18.30, Grotte si prepara ad accogliere una delle voci più autorevoli della cultura italiana: Dacia Maraini. L’appuntamento, in programma presso il Centro Polifunzionale “San Nicola – Stella Castiglione“, rappresenta un momento di rilievo nel panorama culturale locale e regionale. Al centro della serata ci sarà la presentazione di due recenti opere della scrittrice: Vita Mia e In Nome di Ipazia.

Nata a Firenze nel 1936, Dacia Maraini è una delle protagoniste indiscusse della letteratura italiana contemporanea. Autrice di romanzi, saggi, opere teatrali e sceneggiature, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il Premio Campiello per Marianna Ucrìa e il Premio Strega per Buio. La sua scrittura affronta temi profondi legati alla condizione femminile, alla memoria, alla storia e all’impegno civile.

L’incontro con Dacia Maraini a Grotte è organizzato dall’Associazione Culturale “Nino Martoglio“con il suo responsabile Aristotele Cuffaro, in collaborazione con “Demea Eventi Culturali“, e gode del patrocinio del Comune. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, nella splendida cornice del Centro Polifunzionale, punto di riferimento per la cultura locale.

Durante la serata, la scrittrice dialogherà con Carmelo Arnone, direttore della testata giornalistica locale, offrendo al pubblico una conversazione stimolante e ricca di spunti. Sarà un’occasione per conoscere meglio l’autrice e i retroscena della sua produzione recente.

“Vita Mia” è un’intensa autobiografia in cui la Maraini ripercorre i momenti più significativi della sua vita. Tra memoria personale e riflessione storica, il libro propone uno sguardo profondo sul Novecento italiano e mondiale, vissuto attraverso gli occhi di una protagonista della cultura.

In “In Nome di Ipazia”, Maraini esplora la storia e il pensiero delle donne, ispirandosi alla figura della filosofa Ipazia di Alessandria. Il libro è un atto d’amore verso il sapere femminile e una denuncia delle ingiustizie subite dalle donne nel corso dei secoli.

Ad accogliere l’autrice saranno il sindaco Alfonso Provvidenza, l’assessore alla Cultura Annamaria Todaro e altri rappresentanti istituzionali,

