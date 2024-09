Un’importante anticipazione emerge per il prossimo anno: sabato 18 gennaio 2025, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrebbe essere presente ad Agrigento per la cerimonia di apertura dell’Anno della Cultura, di cui la città dei Templi è Capitale Italiana. Sebbene la data sia al momento solo ipotetica e priva di ufficialità, è stata menzionata durante un colloquio informale tra il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e Simone Guerrini, capo della Segreteria del Presidente.

Il Quirinale attende ora ulteriori dettagli dal Comune di Agrigento riguardo al programma della visita, inclusi orari, spostamenti del corteo presidenziale e luoghi significativi per la cerimonia. Solo dopo la ricezione di un programma ufficiale, attualmente in fase di predisposizione, l’Ufficio del Cerimoniale del Quirinale darà il via libera alla visita.

A pochi giorni dalla data prevista, un funzionario dell’Ufficio del Cerimoniale si recherà ad Agrigento per monitorare i preparativi e coordinare incontri con le istituzioni e la società civile. Tra le indiscrezioni, sembra quasi certo che l’incontro tra il Presidente e le autorità avverrà al Teatro Pirandello, dove Mattarella potrebbe pronunciare un discorso inaugurale.

Il sindaco Miccichè ha in programma di installare un maxischermo al Palacongressi del Villaggio Mosè per consentire a tutta la cittadinanza di seguire l’evento, garantendo così la massima partecipazione, specialmente considerando che il teatro potrebbe avere una capienza limitata per motivi di sicurezza.

L’ultima visita di Sergio Mattarella ad Agrigento risale a sette anni fa, quando partecipò al 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello. Allora, il Presidente fu accolto in Valle dei Templi, di fronte al Tempio della Concordia, dopo una visita alla casa natale dello scrittore.

Con l’avvicinarsi di gennaio 2025, cresce l’attesa per questo evento di rilevanza culturale, che segnerà un momento significativo per Agrigento e il suo patrimonio culturale.

Lorenzo Rosso

Nella foto il presidente Mattarella durante una visita in città