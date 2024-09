Iniziativa da parte della Società dell’Akragas che ha invitato tutte le scuole calcio della provincia di Agrigento e gli studenti delle scuole elementari e medie a partecipare gratuitamente alla partita casalinga contro la Sancataldese di domenica 29 settembre alle ore 15:30.

Ogni singolo accompagnatore invece, pagherà il biglietto al costo di 10 euro. I giovani calciatori, gli studenti e i loro accompagnatori saranno sistemati in tribuna laterale. Per le scuole calcio è necessario inviare entro e non oltre le ore 19 di sabato 28 settembre, l’elenco dei partecipanti all’indirizzo email [email protected] oppure consegnarlo a mano presso la segreteria dello stadio Esseneto.

Intanto oggi pomeriggio giovedì 26 settembre, sarà attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Akragas-Sancataldese di domenica 29 settembre, alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento e valida per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone I. È possibile acquistare i

tagliandi presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento.

I prezzi sono i seguenti:

15 euro tribuna

20 euro tribuna vip

10 euro gradinata

7 euro curva sud

10 euro settore ospiti