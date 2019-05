Sergio Criminisi ridisegna le pareti di Oncologia, iniziativa voluta dall’associazione AMICO onlus [FOTO]

Una finestra che guarda sui templi, colonne doriche alle pareti e tanto tanto colore. Sergio Criminisi ridisegna Oncologia di Agrigento. “Chi siederà in sala di attesa avrà un ambiente un po’ più vivace”, spiega l’artista specializzato in vignette e murales.

E mentre in corsia c’è chi lavora, Sergio, continua ad inzuppare i pennelli per dare vita alle sue creazioni. “Ovviamente sono ancora da completare – spiega – ma la voglia di finirli in fretta è tanta, purtroppo possiamo solo dare colore a chi nella vita è costretto a soffrire”.

I professionisti e i volontari dell’associazione AMICO onlus (Associazione Malati in Cura Oncologica), nata su iniziativa del quarantenne agrigentino Riccardo Barrano, che ne è il presidente.

“ Vincere la solitudine della malattia oncologica, è il nostro obiettivo – dice Riccardo Barrano – Oltre che per gli sconvolgimenti che le terapie comportano, spesso la persona in cura e i suoi familiari sono soli nell’affrontare i tanti problemi burocratici e pratici in cui ci si imbatte lungo il doloroso cammino della cura e dell’assistenza. Senza possedere alcuna informazione adeguata, c’è il rischio di compiere errori, che si possono invece facilmente evitare con le indicazioni corrette e con l’assistenza di un professionista o semplicemente di un volontario ben formato (come sono i nostri), che possono indicare le strade migliori per accedere ad eventuali benefici (come l’assegno di cura), per affrontare ogni sorta di pratica burocratica, conoscere i centri specialistici, ecc”.