Alimenta la solidarietà, denaro e generi alimentari raccolti in Piazza Cavour

“Noi per…”. Conclusa con successo la manifestazione di solidarietà organizzata da ANTICHE TRADIZIONI POPOLARI Si è conclusa con un buon risultato, in termini di beneficenza, la manifestazione di solidarietà “Noi per… le famiglie bisognose agrigentine”, che l’associazione culturale ANTICHE TRADIZIONI POPOLARI di Agrigento (guidata da Carmelo Cantone e Francesco Novara) ha organizzato ieri a piazza Cavour ad Agrigento. Anche se in concomitanza con altri eventi “solidali”, è stata raccolta una congrua somma in denaro che, unitamente alle numerose derrate alimentari donate dai ns concittadini, è stata subito consegnata ai VOLONTARI DI STRADA. L’intero incasso e gli alimenti sono infatti stati destinati alle famiglie bisognose di Agrigento, che vivono in stato di disagio e povertà. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Centro Studi Agrigentum e la preziosa collaborazione del gruppo folkloristico FIORI DEL MANDORLO, faceva parte di un articolato programma CULTURALE- SPORTIVO e SOLIDALE, che il dinami