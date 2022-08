Serate da ballo senza autorizzazioni, denunciato titolare locale movida

Ha organizzato serate danzanti all’interno del locale, a pochi passi dal mare di Realmonte, senza le previste autorizzazioni. Un esercente, di 42 anni, residente a Porto Empedocle, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per aver organizzato ed espletato spettacoli di trattenimento danzante, in una struttura priva delle prescritte autorizzazioni di Pubblica sicurezza. Inoltre, al commerciante sono state elevate sanzioni amministrative, per l’importo di alcune migliaia di euro. La scoperta un noto locale della movida, nell’ambito di specifici servizi di controllo, effettuati dai carabinieri della Stazione di Realmonte. Nel corso dell’ispezione è stato accertato che il titolare dell’esercizio pubblico aveva organizzato spettacoli, e intrattenimenti pubblici e danzanti, senza essere in regola con le autorizzazioni per l’effettuazione di tali spettacoli.