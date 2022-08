Brucia auto di un commerciante. Avviate le indagini

Un’autovettura di proprietà di un cinquantatreenne, commerciante, è stata distrutta da un incendio. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata una Range Rover, parcheggiata in contrada “Pietre Cadute”, a Siculiana. La richiesta d’intervento è partita a notte fonda da alcuni residenti della zona.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento giunti nella zona, in pochi attimi, hanno domato le fiamme, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco, e i carabinieri della Stazione cittadina, hanno cercato le tracce per risalire alle cause del rogo.

Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né altri elementi per confermare il dolo.