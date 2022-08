Trovato in possesso di 6 involucri di cocaina: denunciato trentenne

Trovato in possesso di 6 involucri di cocaina, del peso complessivo di 2 grammi e mezzo, e di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 cm., con lama lunga 8. A finire nei guai un bracciante agricolo, trentenne, canicattinese, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La scoperta della droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, nel corso di perquisizione personale, e domiciliare in casa del giovane.