Caritas, sportelli di orientamento lavorativo arrivano in tre comuni

Gli sportelli di orientamento lavorativo della Caritas nascono dalla necessità di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione, sopratutto nella misura in cui, quest’ultima, non sempre è determinata soltanto dalla mancanza del lavoro, bensì, dalla mancanza di strumenti efficaci per intercettarlo.

Gli sportelli hanno come obiettivo quello di orientare e sostenere ma sopratutto di fornire degli strumenti pratici per arrivare ad una ricerca del lavoro attiva e autonoma. Altro obiettivo è quello di aiutare ad individuare e riconoscere le proprie competenze al fine di orientarle nel miglior modo possibile.

Dopo l’esperienza del Corner di Agrigento che dal 2014 ad oggi vanta centinaia di accessi e decine di inserimenti lavorativi, si è deciso di diffondere il modello in tutta la diocesi iniziando da quei paesi dove la presenza di Caritas ha ormai delle radici profonde.

Il 21 giugno, infatti, prenderanno il via ben 3 sportelli che garantiranno il proprio servizio tutte le settimane.

Nel dettaglio:

– A Licata il SABATO mattina dalle 10.00 alle 12.00 c/o Parrocchia Maria SS. Delle Sette Spade – per appuntamenti Tel. 3924782004;

– A Sciacca il SABATO pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 c/o Parrocchia San Calogero al Monte – per appuntamenti Tel. 0925.26954;

– A Cammarata/San Giovanni Gemini il GIOVEDì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 c/o Parrocchia San Giovanni Battista – San Giovanni Gemini – per appuntamenti Tel. 3296050883;

Mentre rimangono fissi gli appuntamenti settimanale di quello di Agrigento che vedrà le sue porte aperte il Lunedì, Mercoledì, Venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 c/o Fondazione Mondoaltro – per appuntamenti Tel. 0922.26905.