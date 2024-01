Sotto la lente sarebbero finiti soprattutto gli uffici Anagrafe. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, questa mattina, hanno acquisito atti e documenti in almeno tre Comuni della provincia agrigentina, nella città capoluogo, Camastra e Naro. Non si conoscono al momento altri dettagli sull’attività in questione. E’ chiaro che questa azione è motivata da necessità d’indagine, ma il riserbo sulla vicenda è assoluto.