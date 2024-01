Un diciottenne di Porto Empedocle è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish. E per questo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, a bordo di un’auto e in compagnia di altri tre ragazzi, è stato controllato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Agrigento, nei pressi della rotatoria di viale Cannatello. I quattro sono stati identificati e perquisiti, e dalle tasche del 18enne sono saltati fuori trenta grammi di hashish.