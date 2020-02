Sequestrato il deposito di carburante. Sindaco: “Ci rivolgeremo alla Procura”

Sequestrato il deposito di carburante dell’aeroporto di Lampedusa, su decisione dell’Autorità giudiziaria, per un contenzioso in corso, sulla gestione dello scalo, fra Ast Aeroservizi e Nautilus. Si tratta dell’unico deposito dell’Isola più grande delle Pelagie, quindi il rischio è che tanto gli aerei che l’elicottero del 118 non possano fare rifornimento.

“Il sequestro, effettuato da parte dell’autorità giudiziaria, non può compromettere la funzionalità dei mezzi del 118 per i quali deve essere comunque prevista la possibilità di rifornirsi – ha detto Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa -. Questa notte per l’elicottero del 118 che stava facendo rientro verso Lampedusa ho dovuto chiedere una sosta tecnica a Pantelleria affinché facesse rifornimento. Se la situazione non tornerà alla normalità, assicurando al 118 la possibilità di rifornirsi di carburante e garantendo ai cittadini il servizio di trasporto sanitario, ci rivolgeremo alla Procura”.