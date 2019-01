Sequestrato 1 chilo e 800 grammi di marijuana trovata nel cofano di un’auto

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno sequestrato un chilo e 800 grammi circa di marijuana, trovata nel cofano dell’autovettura di un 30enne agrigentino.

Agli agenti il 30enne, fermato al viale Della Vittoria, avrebbe riferito che lo stupefacente era destinato alla commercializzazione per uso terapeutico. Ciò non ha convinto gli agenti che pare abbiano riscontrato delle presunte irregolarità nella documentazione riguardante la marijuana che è stata subito sequestrata. Appare probabile che un campione verrà analizzato per effettuare gli accertamenti necessari e verificare se è stata rispettata la normativa. La posizione dell’agrigentino risulterebbe ancora al vaglio della polizia. Si tratterebbe eventualmente del primo caso che si registra in città di marijuana per uso terapeutico trasportata nel cofano di un’auto. A darne notizia il Giornale di Sicilia.