Agrigento, chiusa un’attività di somministrazione: sequestrati 50 kg di alimenti irregolari

Un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata chiusa nel centro cittadino di Agrigento, la seconda nell’arco di appena 24 ore. Il provvedimento è scattato dopo il sequestro di circa 50 chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità, insieme ad altri alimenti risultati mal conservati.

L’ispezione, effettuata in un locale non distante dalla via Atenea, ha portato a una sanzione amministrativa di circa 4.000 euro e alla sospensione immediata dell’attività commerciale. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei consumatori, condotti congiuntamente dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento.

