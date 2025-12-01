Il venditore ambulante di 45 anni, originario di Racalmuto, investito e abbandonato sulla statale 123, nei pressi di Campobello di Licata, si è risvegliato dal coma dopo nove giorni. Sui social, la cognata ha scritto un messaggio di ringraziamento e speranza: “I medici stessi parlano di un miracolo. Dio, San Michele Arcangelo, la Madonna del Monte e la Madonnina dei Miracoli hanno ascoltato tutte le nostre e vostre preghiere. Bisogna continuare a pregare”.

Il 45enne si trova ricoverato al Policlinico di Palermo, dopo è già stato sottoposto a importanti interventi chirurgici. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe sceso dal suo camion per un guasto meccanico quando un’auto in corsa l’ha centrato in pieno senza prestare soccorso. I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del conducente in fuga e lo hanno denunciato per il reato di lesioni stradali aggravate e omissione di soccorso.

