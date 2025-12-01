Rissa sabato nella tarda serata di sabato in piazza Matteotti, a Santa Margherita di Belìce, dove un gruppo di giovani si è affrontato violentemente a colpi di bottiglie di vetro. Il parapiglia, scoppiato per motivi sconosciuti, ha seminato il panico. Molte persone sono state costrette a fuggire per evitare di essere coinvolti. Il video dello scontro è rapidamente circolato sui social, mostrando le fasi concitate dell’aggressione e rilanciando il tema della mala movida nel centro belicino. Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati ad indentificare i partecipanti alla baruffa.

L’Amministrazione comunale ha risposto con un’immediata riunione ufficiale tra il sindaco Gaspare Viola, i carabinieri e la Polizia municipale, finalizzata alla definizione di un piano coordinato per il rafforzamento del controllo del territorio nelle ore serali e notturne. “L’incontro – si legge in una nota – nasce dalla volontà condivisa di incrementare la sicurezza urbana, tutelare il benessere della comunità, prevenire situazioni di disturbo e promuovere un clima di serenità e legalità in tutto il paese. Verranno valutate e pianificate azioni mirate, con particolare attenzione ai punti più sensibili del territorio comunale, allo scopo di garantire una presenza più capillare ed efficace delle forze dell’ordine nelle fasce orarie notturne”.

