Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento hanno scovato e sequestrato 7 telefoni cellulari all’interno delle celle. In particolare sono stati trovati, nel corso di una perquisizione, sei smartphone e un microcellulare.

Gli apparecchi erano completi di sim, cavetti e caricabatterie. Per i detenuti è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. I telefoni sono stati posti sotto sequestro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp