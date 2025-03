Nella giornata di oggi, 31 marzo 2025, il tour siciliano del film “E Poi Si Vede” ha fatto tappa ad Agrigento. I Sansoni, protagonisti e sceneggiatori del film, sono stati accolti dal pubblico in sala e, tra una proiezione e l’altra, li abbiamo intercettati per un’intervista esclusiva.

Il film, che è stato distribuito da Warner Bros. Pictures, sta attraversando la Sicilia per incontrare i suoi fan e raccontare la storia dei tre giovani protagonisti alle prese con un concorso per un posto da impiegato comunale, tra sogni, ambizioni e rivalità. Dopo aver visitato altre città come Palermo e Catania, il tour ha raggiunto Agrigento, dove i Sansoni hanno salutato il pubblico presente, portando la loro energia e passione per il progetto che li ha visti impegnati sia come attori che come sceneggiatori.

Durante l’intervista, Fabrizio e Federico Sansone ci hanno raccontato del loro percorso creativo, dell’importanza di raccontare storie che parlano della quotidianità e dei sogni di giovani come loro. “E Poi Si Vede” non è solo un film, ma una riflessione sulle opportunità e le difficoltà della vita, un racconto che unisce ironia e realtà, facendo sorridere e riflettere al contempo.

Il film, che continua ad essere proiettato nelle sale siciliane, ha già suscitato grande interesse e curiosità tra il pubblico, con l’ulteriore valore di vedere i Sansoni presentarlo personalmente. Agrigento ha rappresentato l’occasione per il pubblico della città di vivere un momento esclusivo con gli artisti, scoprendo anche i retroscena del film e le sfide che si celano dietro la sua realizzazione.

Il tour del film proseguirà fino al 2 aprile, toccando altre città siciliane come Trapani, Catania, Ragusa, e Messina. Non mancare l’opportunità di vedere “E Poi Si Vede” al cinema, un viaggio che promette emozioni e risate.

