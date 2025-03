In una sala gremita di appassionati, è stato presentato ieri il nuovo libro di Elio Di Bella, dal titolo “Il mistero del confessionale numero 6”. Un’opera che ci trasporta in una Girgenti dei secoli passati, tra vicoli e segreti nascosti, dove ogni pietra sembra custodire una storia che aspetta solo di essere raccontata.

Il momento culminante della presentazione ha visto Elio Di Bella firmare copie del suo libro, una vera e propria celebrazione di un’opera che esplora il mistero, la storia e le emozioni di una città che ha visto passare secoli di vicende singolari. Il volume, edito da Vgs Libri, narra sei storie realmente accadute tra il Settecento e l’Ottocento, storie che intrecciano passioni, vendetta, devozione e mistero. Ognuna di queste storie si sviluppa tra cronaca e leggenda, offrendo al lettore un ritratto inedito di una Agrigento che mescola il soprannaturale al quotidiano.

La presentazione è stata arricchita da un momento musicale che ha visto protagonisti i fratelli Lello e Nino Casesa, che hanno incantato il pubblico con le loro melodie, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Le letture di Lia Rocco hanno poi dato voce ad alcuni dei racconti, come “La bambina del Rabato”, “La donna che tirava pietre ai lampioni”, “La Lettera del Diavolo” e “La rivolta del Calvario”, storie avvolte dalla suspense e dal mistero, che sembrano parlare direttamente al cuore della città, rivelando frammenti di una Girgenti dimenticata ma ancora viva nella memoria storica.

Ogni racconto, secco e potente come i rintocchi campanari della Cattedrale di Agrigento, ha il potere di far rabbrividire e riflettere allo stesso tempo. La voce di Di Bella ci guida in un viaggio inconsueto nel cuore di Agrigento, dove il passato è ancora presente, intriso di storie di inganni, passioni e lotte interiori.

La copertina del volume, un’inedita illustrazione della Cattedrale di Agrigento a cura di Fiorindo Ricci, cattura perfettamente l’essenza del libro, immergendo il lettore in un’atmosfera di mistero e fascino. Il libro è disponibile per l’acquisto sul sito Vgs Libri e su Amazon.

“Il mistero del confessionale numero 6” è un invito a scoprire una Girgenti sconosciuta, dove la storia e il mistero si fondono, offrendo al lettore un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Un viaggio nel passato che non smette mai di sorprendere, proprio come la città stessa.

