SEO e SEM cosa sono e quali sono le differenze?

SEO e SEM? È facile oggigiorno trovare questi acronimi in giro sul web. Se sei un neofita, i loro significati probabilmente ti sono sconosciuti. Se sei una persona a cui piace aggiornarsi, sicuramente sai un po’ di più, ma potrebbe esserci ancora qualche esitazione. Va detto che molte persone spesso usano questi termini come sinonimi e diffondono informazioni che non sono sempre molto accurate.

Siamo qui oggi per porre fine a tutto questo e per capire una volta per tutte il rapporto tra questi termini. Per farlo, abbiamo chiesto il parere di Marco Bove, titolare di I’M Evolution, affermata agenzia SEO di Lecce rinomata nel campo del digital marketing.

Le differenze tra SEO e SEM

Ciao Marco! C’è molta confusione tra i due termini, soprattutto per chi si è avventurato da poco nel mondo del digital marketing. Ci aiuti a fare un po’ di chiarezza?

Certo, so bene che i due termini “SEO” e “SEM” non sono sempre ben compresi, tendiamo persino a confonderli. Come promemoria, SEO, o ottimizzazione dei motori di ricerca, è una tecnica utilizzata per migliorare la visibilità e il posizionamento di un sito Web all’interno dei risultati di ricerca. Si tratta di ottimizzare i contenuti e le caratteristiche tecniche del proprio sito al fine di “accontentare” i motori di ricerca.

In parallelo, la SEM, o marketing sui motori di ricerca, è un termine più ampio, che copre la pubblicità “a pagamento” (pagata ai motori di ricerca come Google o Yahoo). Il suo ruolo è quello di aumentare il traffico e il tasso di conversione dei siti.

Riassumendo, la SEO comprende un insieme di tecniche “gratuite” o piuttosto organiche, mentre la SEM utilizza essenzialmente tecniche a pagamento. La prima dà risultati migliori a lungo termine, mentre l’altra promuove un’alta visibilità a breve termine. La SEO consente al tuo sito web di essere visibile solo sui motori di ricerca, mentre la SEM ti consente di essere visibile su varie piattaforme.

Queste due tecniche di marketing digitale portano vantaggi diversi. Possono essere utilizzate da sole o in combinazione. Tutto dipende dai tuoi obiettivi e dal budget assegnato alla pubblicità online.

SEO: L’ottimizzazione per i motori di ricerca

Grazie per la panoramica esauriente! Puoi spiegarci nel dettaglio come funziona la SEO e in che modo può essere utile?

La SEO è un acronimo che sta per “Search Engine Optimization”. È una tecnica che ottimizza un sito web al fine di renderlo più visibile sui motori di ricerca come Google. Diversi elementi determinano il posizionamento di un sito nei risultati di ricerca.

La scrittura di contenuti, la pianificazione di una strategia di link building, la velocità di caricamento del sito Web e l’esperienza utente sono fattori che determinano il livello di qualità di un sito Web.

Noi lavoriamo su tutti questi fattori allo stesso tempo per migliorare la visibilità del sito web e, di conseguenza, le prospettive di fatturato del nostro cliente. In particolare, il servizio link building offerto da I’M Evolution, ha lo scopo di far breccia non soltanto nel cuore degli utenti ma anche in quello di Google! Questo ci permette di migliorare la struttura dei collegamenti, interni ed esterni, per incrementare il fattore di ranking del sito e ottimizzare l’user experience dell’utente.

L’ottimizzazione dei motori di ricerca è ottima per il traffico organico, il che significa che i utenti troveranno naturalmente il tuo sito web grazie al perfetto allineamento tra i loro termini di ricerca e i tuoi contenuti.

SEM: Il marketing per i motori di ricerca

A questo punto passiamo alla SEM: cos’è e quali prospettive offre?

L’acronimo di SEM sta per “Search Engine Marketing”. Si tratta di un insieme di strategie di marketing digitale il cui scopo è quello di indirizzare il traffico verso il tuo sito. Questo viene fatto principalmente ottimizzando gli annunci a pagamento, tra cui campagne PPC (Pay Per Click) su Google Ads e SMM (social media marketing) sui social media.

È sufficiente pagare un certo budget pubblicitario su varie piattaforme per attirare chi potrebbe essere interessato ai tuoi prodotti e servizi. La differenza sostanziale è che la SEM richiede un investimento monetario maggiore rispetto al SEO, ma dà risultati immediati al contrario della SEO, i cui sforzi si concretizzano nel corso dei mesi.

Il targeting del pubblico è l’area in cui la SEM trae vantaggio. Puoi pensare alla tua strategia SEO come a un’ampia rete che cattura il numero massimo di ricercatori, mentre la tua strategia SEM è una spedizione di pesca in cui vuoi meno lead, ma più strettamente su misura.

È importante avere obiettivi e benchmark chiaramente definiti per qualsiasi strategia di marketing digitale.