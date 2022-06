Covid in provincia di Agrigento, registrati altri 261 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma accertati altri 261 nuovi casi positivi. Emerge dal bollettino giornaliero dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 100.765 (1 marzo 2020 – 7 giugno 2022). In totale i guariti sono 98.396. Gli attuali positivi sono 1.813, di cui 1.794 in isolamento domiciliare, e 19 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 556 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 431.017 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 7 giugno 2022 sono 343.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 7 giugno: Agrigento 13.691 (343 attuali contagiati, 13.293 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 499 (9 attuali contagiati, 487 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.885 (42 attuali contagiati, 1.835 guariti e 8 deceduti); Bivona 805 (16 attuali contagiati, 788 guariti e 1 deceduto); Burgio 538 (13 attuali contagiati, 522 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 315 (2 attuali contagiati, 310 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 597 (6 attuali contagiati, 585 guariti, e 6 deceduti); Camastra 543 (8 attuali contagiati, 529 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.478 (17 attuali contagiati, 1.458 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.548 (40 attuali contagiati, 2.488 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.724 (121 attuali contagiati, 9.546 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.793 (38 attuali contagiati, 1.747 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 717 (12 attuali contagiati, 699 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 755 (12 attuali contagiati, 739 guariti e 4 deceduti); Cianciana 746 (11 attuali contagiati, 729 guariti e 6 deceduti); Comitini 222 (1 attuale contagiato, e 221 guariti); Favara 9.657 (145 attuali contagiati, 9.481 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.157 (10 attuali contagiati, 1.143 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 290 (2 attuali contagiati, 287 guariti e 1 deceduto); Licata 7.707 (183 attuali contagiati, 7.483 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 346 (4 attuali contagiati, 341 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.497 (44 attuali contagiati, 2.437 guariti e 16 deceduti); Montallegro 600 (10 attuali contagiati, 582 guariti e 8 deceduti); Montevago 499 (8 attuali contagiati, 489 guariti e 2 deceduti); Naro 1.453 (15 attuali contagiati, 1.425 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.673 (39 attuali contagiati, 5.597 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 4.008 (61 attuali contagiati, 3.930 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.847 (28 attuali contagiati, 1.811 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.035 (55 attuali contagiati, 2.961 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.570 (20 attuali contagiati, 2.536 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.161 (27 attuali contagiati, 1.129 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.498 (34 attuali contagiati, 4.431 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 877 (37 attuali contagiati, 812 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 743 (25 attuali contagiati, 708 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.687 (13 attuali contagiati, 1.668 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 329 (5 attuali contagiati, 323 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 450 (448 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.292 (30 attuali contagiati,1.251 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 809 (33 attuali contagiati, 773 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.536 (279 attuali contagiati, 8.208 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.364 (13 attuali contagiati, 1.344 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 275 (2 attuali contagiati, 272 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.