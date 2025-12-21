Alla guida di un’auto senza la patente, all’Alt dei carabinieri non si è fermato. Dopo una fuga e un inseguimento, è stato bloccato. A finire nei guai un trentenne licatese. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale e guida senza patente.

Teatro del fatto avvenuto, l’altra sera, la centralissima via Gela, mentre i militari dell’Arma della Compagnia di Licata, erano impegnati in un posto di controllo.

Il giovane ha cercato di far perdere ogni sua traccia ma invano. E’ stato infatti inseguito dai carabinieri e bloccato. I militari hanno accertato che il trentenne si era messo al volante dell’auto nonostante la patente gli fosse stata revocata.

