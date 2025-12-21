Tre banditi, con il volto coperto da passamontagna, verosimilmente, senza l’utilizzo di armi od oggetti atti ad offendere, hanno messo a segno una rapina nel bar-pasticceria di Largo Aosta, a Canicattì. Da una prima stima il bottino ammonta a circa 200 euro. E’ successo ieri notte. Esattamente per come era già accaduto, nei giorni scorsi, nel panificio dove agirono due rapinatori incappucciati e armati di mazze. Ancora una volta i malviventi sono entrati in azione poco dopo la riapertura, verso le 4, dell’attività commerciale.

Dopo avere minacciato il proprietario, hanno rubato i soldi, prelevandoli dal registratore di cassa. Poi sono scappati velocemente, in modo da far perdere le tracce. Scattato l’allarme, sul posto sono piombati i carabinieri della Compagnia di Canicattì, e la segnalazione è stata girata a tutte le pattuglie in servizio. Difficile però si è rivelato il rintraccio dei malfattori. Del fatto è stata informata la Procura di Agrigento. L’attività investigativa è mirata a cercare di scovare elementi utili per identificare i responsabili.

