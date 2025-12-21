Sono riusciti a farsi largo all’interno dell’attività commerciale dopo aver forzato una porta posta sul retro dello stabile. Una volta dentro, hanno rubato dal registratore di casse la somma di 400 euro in contanti e dagli scaffali merce di varia tipologia. Preso di mira il negozio di capi di abbigliamento e scarpe, di via del Serpete nell’abitato di Menfi. Il furto è stato messo a segno ieri notte. Ad agire una banda di ladri – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto – che è riuscita ad accedere nei locali dell’attività commerciale.

Conclusa l’incursione si sono allontanati. Il raid è stato scoperto dal proprietario. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recato dai carabinieri della Stazione di Menfi, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto. E i militari dell’Arma hanno notiziato la Procura di Sciacca, ed avviato le indagini per cercare di identificare i componenti della banda. Uno dei primi passaggi investigativi, è consistito nella verifica della presenza di eventuali impianti di videosorveglianza.

