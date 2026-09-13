Fugge all’Alt dei finanzieri e dopo un inseguimento, durante il quale ha rischiato di provocare un incidente stradale con manovre azzardate, è stato bloccato. A finire nei guai un trentenne di Cattolica Eraclea, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è risultato privo di patente di guida e il mezzo scoperto di assicurazione e senza revisione.

È stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento per resistenza a Pubblico ufficiale. Per la guida senza patente, mai conseguita, e le altre violazioni a suo carico sono scattate delle maxi sanzioni per complessivi 6.000 euro.

Tutto è accaduto lungo una strada nei pressi della Statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea, mentre i militari della Guardia di finanza di Agrigento e Porto Empedocle erano impegnati in un posto di blocco. I finanzieri hanno deciso di fermare una Jeep. Il conducente, appena ha visto alzarsi la paletta, invece di rallentare e accostare, è scappato a forte velocità. La fuga si è conclusa poco più avanti.

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