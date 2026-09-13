Si sono vissuti momenti di panico per un incendio che ha divorato un’autovettura di proprietà di una casalinga e danneggiato il prospetto di un’abitazione. È accaduto, ieri notte, nei pressi di via Vittorio Veneto, nell’abitato di Campobello di Licata. Le fiamme, dall’origine incerta, hanno carbonizzato una Lancia Delta, appartenente a una trentenne campobellese ma in uso al compagno, un operaio trentatreenne.

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, subito accorsi, sono riusciti a circoscrivere il rogo prima ancora che si propagasse ulteriormente. Tanto spavento e danni per l’automobile e la palazzina. Nel corso del sopralluogo i pompieri e i carabinieri non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o altri inneschi per ricondurre il rogo a un attentato incendiario. Tutte le ipotesi rimangono valide.

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