In giro per le strade della città, in sella ad una moto, in stato di alterazione e senza la patente di guida, mai conseguita. E non era la prima volta. A finire nei guai un diciottenne residente a Porto Empedocle, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere di guida senza patente (poiché recidivo) e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Teatro del fatto una strada centrale dell’abitato empedoclino, mentre i poliziotti del Commissariato “Frontiera” erano impegnati in un’attività di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un giovane a bordo di una moto, il quale, alla vista della Volante ha mostrato insofferenza. In pochi attimi il mezzo a due ruote è stato bloccato.

Una volta scattati gli accertamenti, da lì a poco, i poliziotti hanno accertato, che non aveva il documento di guida, in quanto mai conseguito. E all’invito di sottoporsi all’alcol test si è rifiutato.

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